Lacroix-Barrez. À Valon, le hameau et le château se découvrent en panneaux

Valon, hameau de Lacroix-Barrez, est un site patrimonial incontestable situé au cœur de la vallée de la Truyère et connu notamment pour son château médiéval du XIIe siècle, qui le surplombe. Ce site touristique emblématique du Carladez, dont la gestion est confiée à l’Office de tourisme "Tourisme en Aubrac", est désormais pourvu d’une trentaine de panneaux d’interprétation, qui donnent tout un lot d’informations historiques ou géographiques aux visiteurs.

Donner les clés de lecture

Financé par la communauté de communes Aubrac Carladez Viadène, en partenariat avec l’État, le Département de l’Aveyron et la commune de Lacroix-Barrez, ce projet de près de 39 000 € HT intègre une stratégie globale de valorisation et d’accessibilité des espaces de la vallée de la Truyère. C’est ce qu’a notamment rappelé Jean Valadier, président de la communauté de communes, au moment d’inaugurer symboliquement les panneaux, aux côtés de Vincent Alazard, président de tourisme en Aubrac et conseiller départemental, de Jean Delmas, maire de Lacroix-Barrez, d’élus communautaires et d’habitants locaux.

Pour découvrir le château, plusieurs panneaux explicatifs viennent d’être installés par l’agence de communication Anagram.

L’objectif ? Donner des clés de lecture aux visiteurs lorsqu’ils se promènent dans Valon et son château. Données historiques, explications sur les différents espaces du château, artillerie, vie quotidienne au Moyen-Âge, environnement paysager au sommet du donjon… : de quoi permettre une visite immersive et imagée du château ! Pour les plus jeunes, la visite est rendue plus ludique avec Lucie et Jacques, les deux enfants du seigneur de Valon que l’on retrouve de panneaux en panneaux. Ils sont là pour faire découvrir le château et ses habitants… à travers différentes anecdotes sur les coutumes de vie au Moyen-Âge.

Jean Valadier, président de la Communauté de Communes, a souligné la qualité de cette réalisation et a fait le vœu de conserver cette méthode de travail pour le projet global de valorisation de la Truyère.

"Les espaces patrimoniaux et naturels le long de la Truyère sont nombreux. Ils font l’objet aujourd’hui d’une intention sincère par la communauté de communes et l’Office de tourisme, dans le but de répartir et densifier les flux touristiques sur l’ensemble du territoire."