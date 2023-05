Baraqueville. Aménagement d’une aire de covoiturage en attendant une future aire de repos

Le contournement de Baraqueville a fait émerger de nouveaux besoins. Si le bourg était déjà équipé d’une aire de covoiturage départementale tout près du rond-point de l’Épi, sa capacité est très vite devenue insuffisante, une fois la voie express arrivée. Dès lors, des stationnements indésirables de voitures ont fait leur apparition un peu partout autour de l’échangeur.

Certes, l’enjeu d’un village étape est d’attirer les usagers de la route en centre bourg mais si c’est pour que leurs autos deviennent des véhicules ventouses, il n’y a plus aucun intérêt. Il fallait donc trouver une solution. C’est ainsi que le maire Jacques Barbezange a entamé une discussion avec les services de l’État dans l’objectif d’aménager une aire de stationnement provisoire sur les lieux de la future aire de repos. La bonne entente entre les protagonistes aidant, la requête a été entendue et c’est ainsi que depuis le début du mois de mai, il est encore plus aisé de laisser son véhicule à Baraqueville et de rejoindre son lieu de travail entre collègues.

C’est un fait, la position de carrefour sur laquelle se trouve Baraqueville se voit confortée par la nouvelle organisation routière et il faut s’y adapter.

Lorsque les travaux de l’Aire de repos débuteront, les automobilistes devront toutefois accepter d’être privés ; un tant soit peu, de ce nouveau service.