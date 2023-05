Montrozier. Annie et Francis Rudion, un couple en or

Annie et Francis Rudion ont fêté leurs noces d’or à la salle d’animation de Gages. Toute leur famille, leurs enfants Christelle, Patricia et Nicolas, leurs sept petits-enfants et leurs amis sont venus pour certains de très loin pour fêter cette longévité de 50 ans d’amour et de partage. Annie, infirmière à la retraite, passionnée de marche et de gym, et Francis, retraité de la Caisse d’Épargne et inconditionnel de football, se sont dit "oui" un 14 avril 1973, à Rodez. Les années ont passé et c’est en 1996 qu’ils sont venus s’installer à Lusargues. Le couple fidèle d’un amour solide et leurs invités au nombre de 90 personnes se sont régalés d’un un bon repas que l’ambiance a imprimé de retrouvailles, d’affection de rires et de larmes heureuses.