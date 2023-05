Aveyron : entre science et culture, les lycéens de Monteil en séjour dans la capitale

Avec les mathématiques pour fil conducteur, cinquante élèves de Terminale ont passé quelques jours enrichissants à Paris.

On connaît la ville de Paris pour la mode, ses monuments historiques ou sa gastronomie. Cette ville recèle aussi de nombreuses pépites liées aux sciences et découvertes. Du 10 au 15 avril, 50 élèves de Terminale générale option "maths expertes" et "maths complémentaires", accompagnés de quatre adultes, ont pu découvrir, au travers de visites de musées et de lieux insolites, les richesses de cette ville.

Riche programme

Un programme dense, riche et varié pour sensibiliser davantage encore ces élèves à la culture et aux sciences. Le Palais de la découverte, la Cité des sciences, le Musée des arts et métiers et le Musée de l’homme sont autant de lieux abritant des découvertes et des expériences qui ont révolutionné leurs époques.

Les élèves ont eu la chance d’être reçus à l’Institut Poincaré, fondé par le Saint-Affricain Emile Borel, où ils ont assisté à une conférence du mathématicien japonais Tadashi Tokieda sur la « magie des mathématiques ».

Reçus par des sénateurs

Cette semaine a été aussi l’occasion de visiter des lieux de culture comme le musée de la Légion d’Honneur, le musée d’Orsay, le Panthéon et le Sénat où le groupe a été reçu par les sénateurs Anglars et Marc.

Les élèves ont enfin pu découvrir la ville au travers d’une croisière en vedette parisienne et d’une randonnée dans le quartier de Montmartre.