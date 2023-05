Bozouls. Aveyron : qui est Aurélie Fontana, cette Bozoulaise sacrée portraitiste de France ?

La photographe dont l'atelier est installé à Bozouls a participé à ce prestigieux concours.

À l’occasion du prestigieux concours des Portraitistes de France 2023 organisé par la Fédération française de la photographie et des métiers de l’image (FFPMI) qui s’est déroulée à Vannes (Morbihan), Aurélie Fontana, photographe qui a installé son studio au 1, rue du Maquis Jean-Pierre à Bozouls, a reçu l’un des titres de Portraitiste de France 2023.

Examen très prisé

Cet examen très prisé par la profession est organisé tous les deux ans, depuis 1991, par la FFPMI. Il a pour but premier de permettre aux photographes professionnels français de mesurer la qualité de leur travail. Ce n’est pas un simple concours mais une véritable qualification, un gage de reconnaissance auprès de ses pairs et de qualité pour les clients.

Un jury de professionnels

Les titres de Portraitiste de France et Portraitiste de France Honneur ont été décernés par un jury composé d’une quinzaine de personnalités du monde de la photographie parmi lesquelles six MOF* et cinq MQEP**. Ils récompensent les photographes dont le travail professionnel répond à un ensemble de critères artistiques et techniques stricts et rigoureux.

430 photographes inscrits

430 photographes se sont inscrits à l’édition 2023 du Portraitiste de France. 143 ont été reçus dont 9 avec la mention Honneur. Les titres de Portraitiste de France et Portraitiste de France Honneur sont décernés pour une durée de 4 ans.

"Mon Studio, situé à Bozouls, est ouvert sur rendez-vous pour les séances en intérieur ou en extérieur, pour photos d’identité, passeport également ou pour tous vos événements (mariage, baptêmes) ou de reportages d’entreprise" précise Aurélie Fontana,

La FFPMI est une fédération nationale regroupant des syndicats régionaux de photographes et de professionnels de l’image. La FFPMI est une organisation professionnelle représentative reconnue par les pouvoirs publics. Sa vocation première étant de défendre activement la profession et de participer à la valorisation des métiers de l’image.

Contact : 1, rue du maquis Jean-Pierre 06 23 79 56 94 ou contact@aureliefontana.net