CARTES. Chaleur et hausse des températures avant un retour des orages en fin de semaine et ce week-end

Après un premier week-end pluvieux et frais, les températures sont à nouveau en hausse ce mercredi 3 mai et ce jeudi 4 mai avec 30°C attendu, notamment dans le Sud-Ouest.

Ce mercredi 3 mai et ce jeudi 4 mai, un air d'été souffle sur la France. L'Occitanie et l'Aveyron ne sont pas épargnés par l'apparition des chaleurs. De quoi mettre de bonne humeur après le week-end dernier pluvieux. Mais attention, ce regain de beau temps risque de ne pas durer.

Ce mercredi, un léger parfum d’été

Comme l'avait annoncé Météo France dès ce mardi 2 mai, c’est un temps sec et ensoleillé qui s’annonce avec une masse d’air qui se réchauffe sensiblement".

Jusqu'à 30°C dans le Sud-Ouest

Du côté des températures, le mercure progresse aussi sensiblement avec ce 3 mai après-midi, de 22 à 25 °C du bassin parisien à la frontière allemande ou près de la Méditerranée, de 24 à 27 °C en Auvergne-Rhône ou sur le Sud-Ouest. Au Pays basque, les 30 °C pourraient être atteints localement à Biarritz ou Hendaye.

Localement, comme l'indique Météo Sud-Aveyron, après des températures fraîches ce mercredi matin, elles sont en hausse et élevées cet après-midi sous un ciel très ensoleillé, avec jusqu'à 26-27°C sur le bassin decazevillois et la basse vallée du Lot.

Chaleur ce jeudi et retour des nuages et du risque orageux

Ce jeudi 4 mai, Météo France annonce également du soleil et des températures qui oscilleront le plus souvent entre 23°C et 25°C.

Toutefois, les nuages seront de retour au fil de journée. Avec, un retour des orages. Ils devraient se développer principalement dans l’après-midi "entre le Sud-Ouest et le Nord-Est", alerte le service officiel de la météorologie et de la climatologie en France.

Ce jeudi 4 mai, malgré le retour des nuages, les températures seront encore élevées. Capture d'écran - Météo France

Entre vendredi et dimanche, "le ciel devrait être à nouveau plus menaçant et plus chargé sur les régions avec des précipitations parfois orageuses en plaine comme en montagne, qui épargnent toutefois assez largement le pourtour méditerranéen".

La pluie se de retour dès la fin de semaine. Capture d'écran - Météo France

Enfin, le temps devrait se dégrader durant le week-end avec le passage d'un nouveau front froid amenant des pluies dès ce samedi 7 mai et pour les jours suivants. Conséquence, les températures seront en légère baisse et de saison.