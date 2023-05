Sénergues. Cuisson au four à bois, pique-nique et théâtre à Notre-Dame d’Aynès

Dimanche 14 mai, dès midi, une proposition inédite vous attend : venez enfourner vos tartes, quiches et pizzas dans le four de Notre Dame d’Aynès restauré par l’association éponyme et pique-niquer dans le cadre bucolique des bords du Lot. Vous aurez ensuite la possibilité de visiter l’église et découvrir de superbes fragments de vitraux des XVe et XVIe siècles ainsi qu’une très belle croix biface en grès datée de janvier 1561.

A 16 heures, vous pourrez savourer le spectacle familial "Un jour sans pain", qui aura lieu en plein air dans le pré de la fête ancienne aire de battage. C’est l’histoire d’un grand-père qui a dû s’enfuir de chez lui à 13 ans et celle de sa descendance qui rencontre un exilé qui a fui son pays à 13 ans. L’histoire de deux générations qui entre en résonance avec l’univers du pain et la façon dont on nourrit notre regard sur le monde : fait maison ou fondu dans le moule ? À force d’être dans le moule on finit par être tarte ! Une proposition théâtrale et conviviale dans le cadre de la programmation de la Saison Culturelle de Territoire de la C C Conques Marcillac.

Un repli à la salle de fêtes de Sénergues est prévu en cas de mauvais temps.

Tarif adulte : 15 €, gratuit pour les – 18 ans. Renseignements au 05 65 71 86 20.