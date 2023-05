Espalion. Dernière ligne droite décisive pour l’équipe fanion de l’USE

La fin de championnat cumulée à la finale de la coupe de l’Aveyron va mobiliser tout le club.

Ce samedi soir le onze fanion se déplaçait chez la lanterne rouge Villefranche-de-Rouergue. Ce dernier, en cas de résultat négatif, serait officiellement relégué en D2, tandis qu’une victoire d’Espalion lui permettrait de conserver la troisième place et d’arriver en pleine confiance pour affronter Le Buisson (2e) pour deux matchs consécutifs, dimanche 8 mai au Buisson (match aller en retard) et dimanche 15 mai à Espalion qui, en cas de deux résultats favorables, d’accrocher la seconde place qui leur permettrai de retrouver la Régionale 3.

Pour ce déplacement à Villefranche, Espalion était privé de Ricard et Cayla (blessure). Le coach Pascal Cure a donc dû composer avec une attaque inédite composée de Barry, Lagarde et Chapuy en position offensive. Et le pari sera payant puisque Barry ouvrira la marque rapidement. Ce score logique au vu du match de 0-1 en restera là jusqu’à la mi-temps. En seconde période, malgré un léger sursaut d’orgueil des locaux, Espalion fera parler sa supériorité physique et technique en inscrivant trois autres buts par Lenne puis deux fois par le rentrant Nicouleau. Très belle victoire à l’extérieur. Il ne reste plus que quatre matchs (plus celui de la finale de la coupe d’Aveyron) à bien négocier pour les "sang et or" Espalionnais afin de tenter de concrétiser le rêve d’un doublé historique pour le club avec la montée et un titre.

L’équipe II s’incline 0-2 face à Badaroux

Privée à nouveau de plusieurs éléments, la réserve a tenu une mi-temps face à une formation Lozérienne du haut du classement. Faisant parler leur collectif et leur supériorité technique, les visiteurs inscriront deux buts coup sur coup en début de seconde période. Prochain match ce mercredi soir au Massegros pour y affronter Causse-Sauveterre et tenter de s’éloigner des deux dernières places, synonymes de relégation.