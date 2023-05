Decazeville. Des retrouvailles émouvantes pour Alain Layrac

Nous avons déjà parlé du lancement réussi du film "Le cours de la vie", au cinéma la Strada, en avant-première nationale. Alain Layrac, originaire de Decazeville, le scénariste de ce long-métrage, était présent et cela était important pour lui. Il faut ajouter à ce moment particulièrement fort, vécu autant par l’enfant du pays que par le public, la venue de plusieurs personnes proches du scénariste.

En effet, parmi le nombreux public qui a assisté à la projection, outre la famille d’Alain Layrac, il faut noter la présence de plusieurs de ses amis (voisins au temps de sa jeunesse à Decazeville, amis que l’on se forge au fil de la vie, etc.).

Et Alain a eu l’agréable surprise de voir arriver des connaissances parfois de fort loin, notamment deux amies d’enfance, Audrey venue de l’Hérault et Corinne qui s’est déplacée depuis l’Aude. L’émotion a jailli et des larmes ont même coulé de part et d’autre. Il faut dire que le film est dédié à Philippe Layrac, le jeune frère d’Alain décédé en 1992 à l’âge de 19 ans.