Luc-la-Primaube. Des soirées récréatives pour les adeptes du scrapbooking

Parmi les nouveautés proposées lors de cette saison 2022-2023 par la MJC de Luc-la-Primaube pour les adultes, on trouve un club scrapbooking animé par Véronique Larroque. Les scrappeuses se retrouvent le lundi de 18 h à 20 h, salle Pilote à l’espace St-Exupéry à La Primaube pour mettre en page des photos avec la création, cette année, de 3 albums pour ranger joliment les souvenirs, qu’elles réalisent à l’aide de crayons, règle, gomme, ciseaux, cutter, colle… Dans le scrapbooking, tout est à base de papier ou de carton. On plie, on coupe. Elles font preuve d’imagination et de créativité. Que de plaisir, de difficultés parfois de partage, d’échanges et d’émulation, lors de ces réunions hebdomadaires conviviales. La première année de cette activité va bientôt s’achever… dommage ! À l’année prochaine. Renseignements auprès de la MJC au 05 65 42 30 33

ou sur accueil@mjcllp.fr