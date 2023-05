Druelle Balsac. Foot : un bon point pour les réservistes, fin de l’aventure pour les féminines

Un week-end calme pour le foot druellois puisqu’en seniors, seulement deux équipes étaient en lice.

La réserve accueillait Saint-Georges-Saint Rome pour un match important pour les deux équipes en vue du maintien. Une première mi-temps légèrement dominée par les sudistes mais que les druellois vont terminer avec l’avantage d’un but signé Antoine Brast. En seconde période les oranges et noirs vont inscrire un deuxième but, toujours par Brast. Malheureusement, ils vont concéder l’égalisation en toute fin de match sur penalty. Un bon point tout de même qui leur permet de garder leur distance avec le premier relégable.

Pour les féminines, l’aventure en coupe d’Occitanie s’est achevée en demi-finale face aux réservistes toulousaines (3 à 0). Au bout de vingt minutes, les violettes menaient déjà 2 à 0. Un troisième but toulousain est venu briser le rêve des Aveyronnaises. Un joli parcours tout de même pour les joueuses de Flavie Lemaitre. Place au championnat la semaine prochaine avec la réception de ces mêmes Toulousaines.

Les équipes de jeunes étaient au repos, cause vacances, seuls les petits de U6 à U11 avaient trois équipes qui participaient au tournoi du 1er mai à Luc.