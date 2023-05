Impôts 2023 : comment modifier votre taux de prélèvement à la source ?

Depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source, un taux de prélèvement est appliqué sur vos revenus. Il s'agit du taux de prélèvement à la source. Comment le changer si votre situation a changé ?

Soyez vigilant lors de votre déclaration des revenus de 2022, votre taux de prélèvement à la source a peut-être été mis à jour depuis le 1er janvier dernier. En effet, si vous avez modulé votre taux au cours de l’année 2022, cette modification n’était valable que jusqu’au 31 décembre dernier. Sans action de votre part, l’administration fiscale a automatiquement appliqué à partir du 1er janvier le taux calculé à partir de votre dernière déclaration de revenus effectuée au printemps 2022, rappelle Capital.

Or, cette dernière porte sur les revenus de 2021 et ne correspond donc sans doute pas à votre situation et à vos revenus de 2022. Ces derniers ont peut-être augmenté ou à l’inverse diminué ou bien c’est votre situation fiscale qui a évolué (naissance, rattachement d’une personne à charge). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle vous aviez actualisé manuellement votre taux de prélèvement l’an dernier.

Une différence ramenée de 10 % à 5 %

Dans ce cas, si vous souhaitez retrouver un taux lié à votre situation financière actuelle, vous pouvez le modifier. Pour cela, il vous suffit de vous connecter à votre espace personnel sur le site Impots.gouv.fr, puis de vous rendre dans la rubrique "Gérer mon prélèvement à la source" et de cliquer sur "Actualiser suite à une hausse ou une baisse de revenus" ou sur "Signaler un changement de situation".

Jusqu’à présent, en cas de baisse de revenus, il était possible de demander une diminution de son taux de prélèvement à condition que l’écart entre l’impôt prévu et le nouveau montant estimé soit supérieur à 10 %. Depuis le 1er janvier 2023, la différence a été ramenée à 5 %.

Attention, cette mesure s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

À partir de quand s’applique le nouveau taux ?

Le nouveau taux est pris en compte par les organismes collecteurs (employeur, caisse de retraite…) dans un délai de 1 à 3 mois.

Le taux de prélèvement à la source correspond à un taux moyen d’imposition hors réductions/crédits d’impôt.

Il est obtenu en divisant le montant de l’impôt sur le revenu (avant réductions/crédits d’impôt) par le montant des revenus selon la formule suivante : [Impôt sur le revenu total avant réductions/crédits d'impôt x (revenus imposables soumis au prélèvement à la source / total revenus imposables) - Crédit d’impôt égal à l’impôt payé à l’étranger / revenus soumis au prélèvement à la source] x 100

Pour en savoir plus, consultez la brochure pratique 2023 pour la déclaration des revenus 2022 (p.52)

Le montant de prélèvement à la source est calculé sur la base de la rémunération nette imposable multipliée par le taux de prélèvement applicable.

Un simulateur est disponible sur impots.gouv.fr pour vous aider à calculer le montant mensuel du prélèvement à la source appliqué sur votre revenu.