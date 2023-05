Vézins-de-Lévézou. La chorale des Deux Monts a ravi les résidents de la Gloriande

L’équipe d’animation de la maison de retraite Gloriande de Sévérac recevait récemment la chorale des "Deux Monts" de Vezins (émanation de Familles Rurales), pour un moment de plaisir à travers le chant choral avec les résidents.

Outre les animations quotidiennes qui ont lieu dans l’établissement, plusieurs chorales interviennent, chacune avec son style musical et un répertoire différent. C’est ainsi que la chorale des "Deux Monts" a fait le choix d’interpréter des chants qui traversent le temps et qui plaisent toujours aux différentes générations, pour essayer aussi de partager cet instant musical avec les personnes âgées présentes, de leur faire remonter des souvenirs, des émotions comme : "L’Espérance folle" de Guy Béart, "Le Petit oiseau de toutes les couleurs" et "Nathalie" de Gilbert Bécaud… Pour terminer, le chef de chœur s’est employé à faire chanter le "se canto" à tous les aînés, chant qui a clos ce moment avec enthousiasme.