Thérondels. La déchetterie mobile, un service prisé

La déchetterie mobile est un service de proximité mis en place par le Smictom du Nord Aveyron (SNA). Il s’adresse en priorité aux habitants des communes éloignés des déchetteries fixes. La communauté de communes Aubrac Carladez Viadène l’a confié au SNA pour assurer un service de proximité, de qualité, équitable dans le respect des dispositions locales réglementaires. Cet équipement avec ses caissons accessibles en voiture permet de différencier les encombrants, bois, ferrailles, mobilier, cartons. La déchetterie permet aussi d’échanger avec les habitants pour les sensibiliser à la gestion et au tri des déchets mais aussi d’améliorer le service rendu au public.

Dernièrement, la déchetterie était présente dans le village et malgré une météo défavorable, beaucoup de passages ont eu lieu. Et même si la fréquentation a été plus faible qu’à l’accoutumée, la quantité des déchets récoltés n’a pas été négligeable.