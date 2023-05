Valady. Le Panier paysan fête ses 16 printemps

"De nos fermes… à votre table !" … C’est le slogan, plus que jamais au goût du jour, qui a enclenché la réussite de l’initiative de la douzaine de paysans locaux qui se sont associés en 2007 pour commercialiser ensemble leur production. Au fil des ans leur effectif s’est enrichi et ils sont désormais 17 à participer à la vie de la boutique du Panier paysan à Nuces, chacun étant fidèlement engagé dans l’agriculture bio ou paysanne sans OGM. Une vingtaine de dépôts-vendeurs complètent leur gamme de produits qui dépasse désormais les 300 références. Qualité, vente directe, prix justes, diversité de produits… sont les clés de leur succès qui ne cesse de s’accroître. La convivialité du lieu est également entretenue avec soin comme en témoignent les événements festifs que le collectif s’attache à organiser pour "renforcer les liens avec ses clients habituels et permette aux futurs de venir découvrir le magasin". C’est dans cet esprit de réjouissance que le Panier paysan fêtera le printemps le samedi 13 mai sur la place de la poste à Nuces. Rendez-vous à partir de 10 heures autour d’un programme de saison particulièrement varié : foire aux plants proposée par Quentin Pissot (potagers, fleurs, aromatiques) ; dégustations et rencontres avec les différents producteurs ; coin jeu en bois pour les enfants ; balade animée par Sarah Despinoy autour de la cueillette de plantes sauvage pour faire une salade (départ 10 h 30, inscription conseillée au 06 09 61 50 91) ; balade "A la découverte des oiseaux de chez nous" avec Arnaud Comby (départ 13 h 30, inscription conseillée au 06 30 37 88 49) ; apéro musical avec la fanfare des Jongleurs d’accordéon (11 h 30-12 h 30) ; repas paysan (grillades, salades composées.13 €) ; digestion musicale (14 heures-15 heures).