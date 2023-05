Onet-le-Château. Le vide-greniers d’Averroès a fait le plein d’exposants et de chineurs à l’Athyrium

Les organisateurs avaient fixé la jauge à 110 stands, pour qu’exposants et chineurs puissent participer à leur vide-greniers, dans les meilleures conditions possibles, mais ils ont dû, à leur grand regret, refuser du monde, preuve que ce vide-greniers était attendu et a toute sa place, comme le reconnaît Delphine Roche, leur présidente "C’est un challenge réussi qui nous conforte dans le fait qu’il faut continuer nos activités, les gens ont besoin de se rencontrer et pour nous, c’est certes beaucoup de travail et d’investissement, mais tous nos bénévoles sont ravis, d’autant que cette manifestation va nous permettre de remonter ‘la pente’ financière et ainsi de poursuivre nos missions pour favoriser la rencontre et le lien social…".

Et durant toute la journée, dans une ambiance musicale au top, ce fut une belle affluence de chineurs, jeunes et moins jeunes et de toutes origines, à l’image du quartier des Quatre-Saisons, qui sont venus trouver de bonnes affaires sur des stands très bien achalandés avec un choix énorme et des prix abordables et faire une petite pause à la buvette ou à l’espace convivialité… Et au bout du compte, une rencontre particulièrement réussie