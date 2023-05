Argences en Aubrac. Les rendez-vous randonnée de mai

Voici le programme des randonnées ppur tout le mois de mai tel qu’il a été établi par le club des Randonneurs de la Viadène.

- Dimanche 30 avril : le matin "la voie romaine" 8,5 km à Cruéjouls, l’après-midi "les 2 clochers" 7 km à Coussergues. Contact au 06 98 05 78 57

– Samedi 6 mai, rando à la journée sur l’Aubrac "La Chaldette / Brion" 16 km, dénivelé de 300 m. Pour tout contact, tèl. 06 95 54 79 12.

– Samedi 13 mai : rando en demi-journée sur le village de Thérondels, 12 km, dénivelé positif de 200 m. Pour tout contact, tèl. au 06 76 10 03 13.

– Du lundi 8 au dimanche 14 mai : séjour de randonnée en Sierra de Guara (Espagne).

– Samedi 20 mai : rando en demi-journée "au cœur du Causse Comtal" 14 km, dénivelé positif de 100 m. Contact 06 98 05 78 57.

– Dimanche 28 mai : rando à la journée à partir de la Station du Lioran, "le Bec de l’Aigle", 10 km, dénivelé positif de 600 m.

Contact 06 73 28 85 39.

Pour les amateurs de marche, il est tout à fait possible de faire une randonnée à l’essai et d’intégrer le club des randonneurs tout au long de l’année. Plus de renseignements au 06 98 05 78 57 ou au 06 76 10 03 13.