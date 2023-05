Millau : des demandeurs d'asile obtiennent une certification professionnelle, une première en France

Jeudi 27 avril 2023, à Millau, quatre demandeurs d'asile ont passé une Reconnaissance des acquis de l'expérience. Une démarche inédite en France.

En combinaison blanche, Joëlle Gnepie humidifie le mur d'un appartement de Millau avec une éponge. Elle ne rénove pas son logement. En ce jeudi 27 avril, la demandeuse d'asile est évaluée sur ses compétences de peintre en bâtiment. Un examen d'une petite heure, en vue d'obtenir une certification qui lui permettra de travailler, si sa demande d'asile est acceptée. Une première en France.

"Maintenant, je vais prendre le ruban adhésif pour masquer ce qui ne doit pas être peint", explique l'Ivoirienne de 40 ans face à son jury, composé de Thomas Vernhet, expert du métier qui travaille à l'Ésat des Charmettes et de Christine Hamala da Ponte, qui exerce pour l'Éducation Nationale.

Vers l'intégration

Ce dispositif, c'est la Reconnaissance des acquis de l'expérience (RAE), qui est notamment activée pour les personnes en situation de handicap. "Ici, on considère que le handicap, c'est la langue, explique Yannick Thiercy, directeur du Cada Lozère - France Terre d'Asile, auquel est rattachée Joëlle Gnepie. Demander à quelqu'un d'expliquer son métier dans une autre langue que la sienne, c'est compliqué." Sabrina Tounsi, responsable du Cada Sud-Aveyron - Habitat et Humanisme, ajoute : "Au-delà de ça, pour les demandeurs d'asile, la langue représente un handicap au quotidien".

La RAE a ainsi plusieurs avantages. "Le temps de la demande d'asile est un temps particulier", confie Yannick Thiercy. Il dure entre un an et un an demi... De longs mois pendant lesquels il est interdit de travailler. "La RAE donne un objectif aux demandeurs d'asile, poursuit le directeur. Ça leur permet de se projeter, d'imaginer un futur."

Autre bénéfice : abonder leur dossier. "S'ils reçoivent une obligation de quitter le territoire (OQTF), ils auront plus de facilités à se défendre, complète Sabrina Tounsi. S'ils le veulent, ils pourront attaquer la décision en justice et démontrer qu'ils étaient dans un processus d'intégration."

Dernier intérêt de cette démarche : faire en sorte que la langue ne soit, justement, plus un handicap. "C'est plus facile d'apprendre la langue en situation qu'en restant assis sur une chaise, poursuit Sabrina Tounsi. Ça marche mieux de se dire : ça, je sais faire, je vais apprendre le vocabulaire qui va avec. D’autant plus que la plupart d'entre eux n'ont jamais été scolarisés."

Du cacao à la peinture

La RAE permet ainsi de reconnaître les compétences que les migrants ont développées dans leur pays d'origine, à travers leur métier. Mais pas que... Joëlle Gniepe travaillait sur des exploitations de cacao, bien loin des pots de peinture. Elle a été formée en France par Frédéric Thilouse, intervenant social, un brin agité... "J'ai l'impression de passer l'examen en même temps qu'elle, admet-il. Et je crois que je suis plus stressé qu'elle."

C'est probable... Joëlle Gniepe semble dans son élément. La peinture, elle adore. Pour "le goût du travail bien fait" mais aussi pour ce qu'elle représente. "Quand je suis arrivée en France, j'étais renfermée, avoue-t-elle. Le travail en équipe sur les chantiers m'a permis de m'intégrer." Plus qu'à attendre l'approbation de sa demande d'asile, déposée au mois d'août 2022.