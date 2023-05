Mort de Bernard Lapasset en Occitanie : les principales réactions après le décès de l'ancien président de la FFR

Bernard Lapasset, ancien président de la Fédération française de rugby et du World Rugby, ainsi que le président d'honneur du comité d'organisation des JO-2024 de Paris s'est éteint en Hautes-Pyrénées.

Artisan de la professionnalisation du rugby, puis de la candidature réussie pour les Jeux olympiques 2024 de Paris, Bernard Lapasset, s'est éteint mardi 2 mai dans la soirée à l'âge de 75 ans, dans les Hautes-Pyrénées. Il a manœuvré avec habileté dans les instances sportives nationales et internationales pendant 40 ans.

L'ancien deuxième ligne, né à Tarbes, a longtemps été président de la fédération française de rugby (1991-2008), succédant au légendaire Albert Ferrasse et décrochant notamment l'organisation de la Coupe du monde 2007.

Il a ensuite quitté la FFR pour prendre la tête de l'IRB (International rugby board, la Fédération internationale), devenue World Rugby, avant de co-présider à partir de 2015 le comité de candidature pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, en binôme avec Tony Estanguet.

Fabien Galthié

Le sélectionneur du XV de France a déclaré sur twitter : "Triste d'apprendre la disparition de Bernard Lapasset, une figure emblématique du rugby français. Son impact sur le rugby restera gravé dans l'histoire. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches."

Amélie Oudéa-Castera

La ministre des Sports, sur Twitter : "La France perd avec le décès de Bernard Lapasset un grand amoureux du sport et l'un de ses meilleurs ambassadeurs historiques".

Tony Estanguet

Le président du comité d'organisation des JO de Paris, sur Twitter : "Le fondateur de Paris-2024 s'est éteint hier. Bernard Lapasset était un dirigeant sportif hors norme. Epicurien, altruiste et bienveillant, je mesure la chance que j'ai eue de grandir à ses côtés. Sa disparition est une perte immense".

Bernard Laporte

L'ancien président de la FFR, sélectionneur des Bleus sous Lapasset, sur Twitter : "Triste nouvelle d'apprendre le décès de Bernard Lapasset. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Bernard a été un grand homme pour le rugby, et son héritage sera éternel. Merci pour tout ce que tu as fait, Bernard. Tu vas nous manquer."

Anne Hidalgo

La maire de Paris, sur Twitter : "Très triste d'apprendre le décès de Bernard Lapasset. Je garde le souvenir d'un homme passionné. Pleinement engagé pour le rayonnement du rugby, Paris lui doit tant dans la victoire de notre candidature aux Jeux de Paris 2024. J'ai une pensée pour sa famille et pour ses proches."

Raphaël Ibanez

Le manager général du XV de France sur Twitter : "Bernard Lapasset était une figure emblématique du rugby et sa disparition est une grande perte pour notre sport. En tant que joueur, dirigeant et ambassadeur, il a laissé une empreinte indélébile sur le rugby français et international. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches dans ce moment difficile."

Pierre Rabadan

L'ancien troisième ligne international du Stade français, aujourd'hui adjoint à la mairie de Paris en charge des sports, sur Twitter : "Le passage au rugby pro en France, la présidence de la fédération internationale World Rugby, le développement du rugby à 7, son retour aux JO, la victoire de Paris 2024... une personne très attachante, tant de souvenirs... un acteur majeur du sport Français nous a quitté! Tristesse".

Max Guazzini

L'ex-président du Stade français, sur Twitter) : "Triste d'apprendre le décès de Bernard Lapasset. Il a été un grand président du rugby français et du rugby mondial. Quand je suis devenu président du Stade Français il a toujours été bienveillant avec moi et il m'a beaucoup aidé. Toutes mes pensées à sa famille."

Jean-Marc Lhermet

L'ancien troisième ligne international de Clermont, sur Twitter : "Le Sport Français vient de perdre une de ses figures emblématiques. Bernard Lapasset fut un des grands visionnaires du rugby qu'il a modernisé et lancé sur la voie du professionnalisme avec succès. Son implication pour l'obtention des JO Paris-2024 fut également déterminante."

André Trinc

Le maire de Louit, village de 200 habitants des Hautes-Pyrénées dont Lapasset a été premier adjoint pendant deux mandats et demi, à l'AFP : "Il était très attaché à Louit (...) Quand il s'engageait dans quelque chose, ce n'était pas pour taper en touche, mais pour arriver au bout. Il tenait à être présent à toutes les réunions du conseil municipal. Quand il descendait à Louit, on n'aurait jamais pu imaginer les hautes fonctions qu'il avait pu avoir. Il était en short et tee-shirt, très affable avec tout le monde, très simple".

Jean-Pierre Romeu

L'ancien ouvreur du XV de France, ambassadeur de l'ASM Clermont, à l'AFP : "C'était un très grand dirigeant, un grand président de la FFR. C'est sous sa présidence que le rugby est devenu professionnel, ce qui a été très important pour notre sport. Il y avait beaucoup de gens qui estimaient que ce serait impossible mais il l'a fait. Il a été patron du rugby mondial en tant que président de l'IRB".

"C'est un parcours hors norme. Il nous a permis d'avoir la coupe du monde en France. Il a également fait revenir le rugby, par le rugby à VII, aux Jeux Olympiques. Ce qui a provoqué un formidable engouement. Et ensuite, il y a eu les Jeux de Paris dont il était co-président avec Tony Estanguet (...) Il n'y a jamais eu dans le rugby un dirigeant avec une telle capacité. C'était un grand dirigeant".

Didier Retière

Le directeur du développement sportif ASM Clermont, à l'AFP : "C'était un grand homme en général et un grand homme du rugby, avec une vision du sport de haut niveau (...) très respecté au niveau international et qui a su faire passer de grandes idées, pour faire évoluer énormément notre sport. C'était aussi un homme de caractère, qui ne se laissait pas faire, mais qui savait se montrer accessible tout en étant très simple".

"Il incarnait très bien les valeurs du rugby, volontaire, engagé et en même temps décontracté et avec une grande classe. Sa prestance et son aura vis-à-vis des anglo-saxons lui ont permis d'oeuvrer aussi pour l'obtention des JO à Paris. Avec Albert Ferrasse, il est l'autre grand homme du rugby français. Il a marqué son époque et le rugby à jamais."

Renaud Muselier

L'ancien secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, sur Twitter : "C'est avec une grande tristesse que j'apprends la disparition de Bernard Lapasset. Grand artisan de la coupe du monde de rugby 2007 en France, il présida l'IRB. Nous étions ensemble à Lima pour l'attribution de @Paris2024. Il était un infatigable amoureux du rugby et du sport."

Valérie Fourneyron

L'ancienne ministre des Sports, sur Twitter : "Immense tristesse à l'annonce du décès de notre ami Bernard Lapasset. Énorme dirigeant du rugby, il avait permis au rugby à 7 de rejoindre les JO. Personnellement je l'avais choisi avec Tony pour porter la candidature de Paris 2024. Condoléances sincères à sa famille."