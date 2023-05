Réquista. Non, la cave à vin ne fermera pas !

La salle de spectacles de la ville était remplie d’excitation alors que les spectateurs attendaient avec impatience la représentation théâtrale hilarante qui allait bientôt commencer. Les acteurs de la troupe locale de l’association Kalbéni avaient promis une soirée remplie de rires et de bonne humeur et les spectateurs n’avaient pas été déçus jusqu’à présent.

Le rideau s’ouvre sur le somptueux décor d’une cave à vin avec ce qui est nécessaire à la dégustation. Le patron attend l’arrivée d’un groupe de touristes mais aussi d’un inspecteur qui risque de faire fermer la cave à vin pour des raisons de sécurité. Il est désespéré car il sait que la fermeture de sa cave signifie la fin de son entreprise.

Il décide alors d’utiliser toutes les astuces possibles pour convaincre l’inspecteur de ne pas fermer la cave. Cependant, l’inspecteur ne cède pas facilement aux tentatives de persuasion du patron. Il commence à prendre des notes sur les conditions de la cave, notant toutes les infractions d’hygiène qu’il trouve. Les touristes commencent alors à s’inquiéter de la fermeture imminente de la cave et décident de prendre des mesures extrêmes. L’un des visiteurs emprunte discrètement le téléphone portable d’une touriste et commence à filmer l’inspecteur en train de boire de plus en plus de vin, espérant que cette vidéo les aidera à empêcher la fermeture de la cave.

Au fur et à mesure que l’inspecteur boit du vin, il devient ivre et finit par être incapable de poursuivre son inspection. Les touristes célèbrent leur victoire, puisqu’ils ont réussi à empêcher la fermeture de la cave. Les applaudissements des spectateurs sont une belle récompense pour les acteurs et l’équipe de production.

À la sortie, les spectateurs sont conviés à boire un verre de jus de pomme une belle façon de les remercier de leur présence et de leur soutien en créant une atmosphère conviviale et détendue après le spectacle, et en leur permettant de discuter avec les acteurs et de partager leurs impressions sur la pièce.