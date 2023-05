Huparlac. Relais petite enfance : une "halte jeux" sur les saisons en collage et en peinture

Les tout-petits et leur famille ont célébré l’arrivée du printemps avec l’atelier peinture et collage "Les saisons", proposé par Ingrid Laigle, auxiliaire de puériculture et animatrice du Relais Petite Enfance, et animé par Nadine Vignolo, animatrice socioculturelle à la communauté de communes.

Un moment d’éveil chaleureux et privilégié tout au long d’un atelier qui a mis à l’honneur la créativité et le lien avec les familles. Ensemble, tout-petits, parents, grands-parents et animatrices ont réalisé de grands arbres printaniers à plusieurs mains, de quoi garder de bons souvenirs partagés…

Plus d’nformations sur le Relais Petite Enfance (RPE) : Ingrid Laigle – 07 87 52 83 79 – ramp@ccacv.fr