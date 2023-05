Trémouilles. Roller et mini-tennis pendant les vacances

25 jeunes de 7 à 11ans se sont retrouvés à la salle des fêtes autour de Frédéric, animateur au syndicat mixte du Lévezou, pour s’éclater à rollers et lors de l’activité mini-tennis, tout en partageant le pique-nique de midi. Venus de Comps-la-Grand-Ville, Salmiech, Prades de Salars, Canet-de-Salars, Pont-de-Salars, Vezins, Arvieu et du village, ils ont pris part à des activités utiles pour mieux tenir en équilibre, mieux apprendre à tomber, pour la concentration, la précision… Des rollers aux pieds ou une raquette à la main demandent pas mal d’efforts au final. Pour ces enfants vivant dans des petits villages, une telle opportunité s’avère intéressante pour la mixité sportive et la possibilité d’éviter le désœuvrement.