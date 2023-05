Onet-le-Château. Un concours de sauts d’obstacles de haute tenue pour 120 compétiteurs

Ce dimanche 30 avril, Poney Village Equitation organisait un concours de sauts d’obstacles.

Durant toute la journée, pas moins de 120 compétiteurs de tout âge, des clubs locaux de Bozouls, Lacapelle-Bleys, Moyrazès et Clairvaux ont enchaîné des parcours d’obstacles et ont couru pour certains pour le championnat départemental Poney.

Ce fut pour les concurrents, comme pour les spectateurs et les organisateurs, une belle journée festive et amicale, en pleine nature.

Preuve s’il en est que Poney Village situé entre le parc de Vabre et Onet Village (stationnement aménagé le long de la route) est un petit club équestre convivial, mais pas que !

En effet, en juillet dernier, Lisa Solier et son poney Dragibus avaient fini avec la médaille d’argent, aux championnats de France Club 2 en sauts d’obstacles !

Son retour victorieux au club a donné l’envie à 18 cavaliers du club âgés de 10 à 27 ans de participer à leur tour à ce rendez vous équestre national.

Une envie qui se concrétise puisque cet été, 14 poneys et chevaux prendront la route de la Sologne, pour rallier le parc équestre de Lamotte-Beuvron.

Cette virée sportive est forcément coûteuse en raison des frais de déplacement des chevaux et cavaliers, mais aussi leurs hébergements sur place et leurs frais d’engagement. Aussi, depuis que ces cavaliers sont qualifiés, ils ont recherché et obtenu le soutien financier de nombreux partenaires, parallèlement, ils ont collecté des fonds, en participant à des animations extérieures. Pour boucler leur budget et ainsi réaliser leur rêve, ils organisent un quine-loto, le vendredi 12 mai à partir de 20 heures, au gymnase de Sébazac. De nombreux lots sont à gagner, alors ils vous attendent nombreux.

Contact : 06 86 61 14 68.