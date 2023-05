Un nouveau type d'agent immobilier plus intelligent grâce à ChatGPT

(ETX Daily Up) - Parmi les métiers touchés de plein fouet par la déferlante de l'intelligence artificielle figure désormais celui d'agent immobilier. Un tout nouveau plugin développé par Zillow, rattaché à ChatGPT, est en effet actuellement en phase de test afin d'accompagner ses utilisateurs dans leurs recherches de logement, à l'aide d'échanges en langage naturel.

OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, a récemment annoncé le lancement de plugins permettant au robot conversationnel d'accéder à de nouvelles sources de connaissances, récentes et personnalisées, disponibles en ligne. Cela ouvre la porte à de nouveaux usages spécifiques, accessibles directement via ChatGPT. Parmi les premiers à s'engouffrer dans la brèche figure Zillow, célèbre portail de recherches immobilières aux États-Unis.

Zillow a donc développé son propre plugin ChatGPT, spécialement dédié à l'immobilier. Actuellement en phase de test "auprès de quelques utilisateurs éligibles", il permet de converser avec un robot conversationnel afin d'obtenir les résultats de recherche les plus proches de ses attentes. Un accès plus large est prévu à l'avenir.

Les heureux testeurs peuvent ici poser des questions sur les annonces immobilières en cours, en fonction de détails tels que l'emplacement, la fourchette de prix ou bien encore le nombre de chambres et de salles de bain. L'idée est de réellement échanger avec un agent immobilier virtuel, lequel vous envoie à tout moment des liens vers les annonces correspondant à vos préférences.

Le but de Zillow est de pouvoir mettre au point un jour une application offrant à ses clients une expérience unique dans l'achat ou la vente d'un bien. Après avoir lancé en janvier dernier des requêtes de recherche en langage naturel sur ses différentes plateformes en janvier dernier, ce plugin ChatGPT doit permettre d'affiner et d'améliorer cette expérience utilisateur, en fonction de ces interactions avec les utilisateurs. Grâce à la technologie déployée par OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, les réponses apportées se doivent d'être les plus proches des attentes des utilisateurs.

À noter que d'autres services ont d'ores et déjà développé leur propre plugins, comme Expedia (agence de voyage en ligne), Instacart (livraison de produits alimentaires), Kayak (comparateur de prix), OpenTable (réservation de restaurant) ou encore Slack (plateforme collaborative). De son côté, OpenAI héberge déjà deux plugins importants, un navigateur Web et un interprète de code. Seul un petit nombre de développeurs et d'utilisateurs de ChatGPT Plus (sa version payante) peuvent actuellement tester ces plugins qui, s'ils donnent satisfaction, seront ensuite déployés à plus grande échelle.

