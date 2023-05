Espalion. "Virage vers le futur" le 12 mai à la salle paroissiale

"Virage vers le futur" est un film réflexion sur les mobilités alternatives : comment échapper au "tout voiture" ? Ce moyen métrage répond à des questions majeures de déplacement en campagne. Car si les règles de transition énergétique sont plus faciles à affronter en ville, elles sont ici irréalisables en dehors de la voiture individuelle. L’enjeu pour vivre au pays est d’être innovants et conviviaux. Pascal Devoile a provoqué de multiples rencontres autour des associations Canopée 12 et "Fille" Agir Durablement en Olt et Causses (ADOC). Le film est né de ces réunions partages, avec l’idée de témoignages. Deux jeunes réalisateurs "les utopiens" se sont proposés pour regrouper les expériences de 30 pratiquants locaux.

Ce manifeste de qualité avait déjà été projeté en décembre au cinéma. Dans la ligne du pape François, et d’une "sobriété heureuse", la paroisse Saint-Bernard-d’Olt a souhaité une nouvelle présentation, à la salle paroissiale, vendredi 12 mai, à 20 h 30, pour un débat ouvert à tous et un partage.