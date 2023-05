Luc-la-Primaube. Après-midi musical à Sainte-Anne avec André Pelat

André Pelat est venu à la Maison Sainte-Anne, accompagné d’un instrument peu courant qui est le "Stick-chapman", pour faire partager aux résidents un après-midi en chansons. C’est un dérivé de la guitare qui comporte huit, dix ou douze cordes séparées en une partie mélodique et une partie basse, ce qui le rapproche d’un instrument à clavier. Sa singularité est que ces cordes sont frappées avec les doigts selon la technique du tapping à deux mains ou touch-style. Il permet un jeu nettement plus polyphonique qu’un instrument à corde plus classique. André Pelat joue également de la harpe. Pour certains des résidents, ce fut une découverte fortement appréciée. Évidemment, le tout associé à des chansons connues de nos aînés qui ont fait de cette après-midi un moment agréable et convivial.