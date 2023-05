Aveyron : création et innovation en vidéo, l'ADN d'Astragale Production

Christophe Dorion, directeur d’Astragale Production depuis quelques mois, et le départ à la retraite de son créateur, en 2013, Philippe Makary, ne manque pas d’idées pour développer sa société.

Avec son expérience digitale et la volonté de se montrer toujours à la pointe de la technologie, le natif d’Épinal, dans les Vosges, mais Aveyronnais de cœur depuis son adolescence et aujourd’hui installé à Rodez, vient de créer le premier studio d’enregistrement vidéo en Aveyron. Grâce à un plateau de tournage, qui se veut également mobile, entièrement équipé, il propose en direction des entreprises un outil de production innovant.

Création et innovation : voilà l’ADN qui coule dans les veines digitales de Christophe Dorion. Ce natif d’Épinal, dans les Vosges, a adopté l’image aveyronnaise à son adolescence (dans les pas de ses parents) pour ne plus jamais lui tourner le dos. Et, de son parcours atypique, il en a fait une force dans un milieu en perpétuel mouvement technologique.

Avant d’arriver à Astragale Production, société de création audiovisuelle installée à Rodez, Christophe Dorion a commencé par imaginer des jardins en tant que paysagiste. Un premier diplôme au lycée La Roque, à Onet-le-Château, un BTS ensuite à Rignac et un premier poste décroché dans un cabinet d’architecture, à Montpellier, durant deux ans ont suffi à lui donner l’envie de créer sa propre entreprise.

"Les années 2000 étaient les prémices de la 3D et il y avait donc tout à penser", explique-t-il. "Du coup, je pouvais proposer, aux architectes mais également aux constructeurs, de l’infographie paysagère et de la publication assistée par ordinateur. Cela m’a permis d’acquérir une certaine expérience". Expérience qui lui a permis de devenir, durant huit ans, directeur artistique dans une entreprise dévolue au graphisme et à la PAO.

Drone, télépilote et instructeur

Toujours enclin à découvrir de nouveaux procédés et à réfléchir comment les développer en Aveyron, il s’est ensuite intéressé aux photos prises à l’aide d’un drone.

"En 2012, j’ai vu une certaine opportunité dans ce système d’images. Force est de reconnaître que c’était un peu du bricolage au tout début, mais cela s’est très vite organisé. Quelques mois plus tard, j’ai même passé mon brevet de télépilote de drone et nous n’étions pas très nombreux en France. En 2014, avec ma société Abahia, j’ai lancé ce premier service dans le département en direction notamment des communes et des entreprises. Cela peut paraître désuet aujourd’hui mais, à l’époque, on redécouvrait des sites et des paysages. Il y avait une belle carte à jouer de ce côté-là".

Il est même devenu instructeur de drone pendant trois ans, tout en travaillant en étroite collaboration avec Philippe Makary, le créateur, en 2013, d’Astragale Production. "Je me suis consacré à 100 % dans cette société à partir de 2018. Et, j’en suis le directeur depuis quelques mois et le départ à la retraite de Philippe. Actuellement, nous sommes trois, avec Thibault Mazars et Noah Riley, mais nous sommes dans une phase de recrutement d’au moins une personne. Nous avons pris un virage supplémentaire dans la communication digitale. De nos jours, la vidéo est le support le plus important, et cela s’est considérablement accru avec l’effet Covid-19. De plus en plus de choses sont effectuées à distance. Ainsi, Astragale Production dispose désormais d’un studio d’enregistrement vidéo, le premier en Aveyron !"

Le but est de mettre, à disposition des entreprises, un outil de production de contenu vidéo "innovant, rapide, économique et de qualité professionnelle".

Conseils, stratégie et concept pour du "clé en mains"

Pour cela, Christophe Dorion a investi dans un plateau de 25m2 – le studio est d’ailleurs mobile pour de l’événementiel, de la captation, du streaming live… – avec tout le matériel nécessaire afin d’enregistrer une ou plusieurs vidéos sur une journée.

"Nous proposons les conseils en amont, la stratégie et le concept. Les clients n’ont pas besoin de compétences puisque c’est du “clé en mains”. Nous avons différentes mises en scène en fonction de leurs attentes et nous nous adaptons, bien entendu, aux exigences. Nous avons la chance de posséder des entreprises dynamiques et innovantes au sein d’un département qui a des atouts ; ce concept devrait leur permettre de “se montrer” sans avoir à bouger".

Hébergée à l’Hôtel d’entreprises de Rodez agglomération, Astragale Production est à la recherche d’un local au sein même du territoire. "L’idée est de trouver un endroit rapidement afin d’être chez nous à la rentrée de septembre. Ce qui nous permettrait également de souffler les dix bougies de la société", conclut le directeur.