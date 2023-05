Aveyron : on vous présente le couteau Saint-Amans-des-Côts né du savoir-faire de Benoît Salesses

Artisan coutelier et créateur depuis 20 ans, Benoît Salesses a donné naissance au couteau pliant gravé au nom du chef-lieu de la Viadène.

C’est au cours d’une soirée organisée avec la commune de Saint-Amans-des-Côts que le coutelier Benoît Salesses a présenté sa dernière création, le couteau pliant Saint-Amans-des-Côts. Élus, artisans, commerçants, et invités ont découvert avec admiration et émotion ce magnifique couteau portant l’inscription Saint-Amans-des-Côts gravée sur la lame et créé par Julie Saurel, graphiste.

En pièce "maîtresse", Benoît Salesses a offert à la commune un couteau avec gravé en guillochage "Mairie de Saint-Amans-des-Côts".

Compagnons du devoir

Un beau cadeau de Benoît Salesses, artisan coutelier et créateur depuis 20 ans, qui a notamment œuvré avec les Meilleurs ouvriers couteliers de France Jean-Michel Cayron et Jérôme Lamic. Formé avec les Compagnons du devoir, il a exercé le métier de menuisier avec comme passion les couteaux pliants et leur mécanisme.

"Travailler différentes matières"

"Ce qui me plaît dans la coutellerie, c’est de pouvoir travailler différentes matières, de pouvoir créer, fabriquer un objet incontournable qui existe depuis des millénaires et de voir le couteau évoluer tout au long de sa fabrication".

On peut dire de Benoît Salesses qu’il "trempe" avec les matériaux qu’il choisit avec précision. Le design et l’articulation sont déjà imaginés avant qu’il ne les trace sur sa feuille où tout se met en mouvement. Son atelier et son four se situent dans le sous-sol de sa maison accessible par quelques marches.

On peut dire qu’il a un pied à chaque niveau. Chacun de ses couteaux reflète la simplicité et émerveille par la qualité et la précision de leur assemblage. On y retrouve l’excellence du savoir-faire des grands couteliers. La diversité des matériaux du manche : bois d’ébène, genévrier, buis, chêne de barrique, croûte ou cœur, bouleau de Finlande, pointe de corne noire (etc.), tous ont une construction solide et soignée. La qualité du travail des ressorts avec des motifs de guillochage dont d’une grande finesse, l’assemblage et le rivetage des plaquettes, le tout reflète le talent d’une fine lame.

Seconde vie aux bois locaux

La création du couteau "Saint-Amans-des-Côts" est une manière de mettre en avant le patrimoine local. Les bois de genévrier, de chêne, de châtaignier et de buis sont des bois locaux et précieux à qui il offre une seconde vie. C’est également la continuité du couteau local qui perdure, comme un fil conducteur au cours des siècles.

De nombreuses étapes

Pour fabriquer et assembler un couteau, de nombreuses étapes sont nécessaires avec de multiples opérations effectuées par la main du coutelier. Il commence par créer la forme de la lame et du manche puis la conception mécanique entre le manche, la lame et le ressort. La lame est découpée par une presse et poinçonnée à la marque du coutelier. Elle subit la trempe chauffée dans une forge à 1 000° C pour être passée de suite dans une huile spéciale tiède afin de provoquer le choc thermique.

Chaque couteau nécessite une attention particulière dans toutes les étapes de fabrication

Le coutelier travaille la lame et la monte ensuite sur le manche. Le manche peut être de matériaux différents, bois, cornes, os, ivoire de mammouth (celui d’éléphant est interdit) pour être travaillé et personnalisé puis ajusté et mis en forme avec les platines et le ressort. Viennent alors la finition et l’affûtage. Chaque couteau nécessite une attention particulière dans toutes les étapes de fabrication.

C’est une technicité innovante avec une qualité de finition optimale. Celle pour laquelle Benoît Salesses a conçu le "Saint-Amans-des-Côts" pour rendre hommage à son patrimoine, au cœur de la Viadène.

Renseignements au 06 77 47 37 24 et par mail salesses2170@gmail.com