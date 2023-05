Salles-la-Source. Belle solidarité après l’incendie d’une maison

Voilà peu, un incendie se déclarait sous le toit d’une maison habitée à Saint-Austremoine, à proximité de l’église classée monument historique. Ce sont les voisins qui ont aperçu la fumée se dégagent hors de la cheminée. Ils ont alerté les pompiers et les occupants.

À partir de cet instant toute une chaîne de solidarités s’est mise en place pour venir en aide aux sinistrés, sécuriser les lieux, évacuer les gravas… Jean-Louis Alibert, maire de la commune de Salles-la-Source se réjouit de cette mobilisation : "les pompiers sont arrivés très rapidement sur les lieux en nombre conséquent pour éteindre le feu et éviter qu’il ne se propage aux bâtiments contigus. Les voisins se sont investis pour aider les services municipaux jusque tard le soir, ainsi que les agriculteurs avec leurs matériels. Des propositions spontanées d’hébergement sont arrivées immédiatement. Un esprit de solidarité est toujours présent dans nos villages et se concrétise immédiatement en cas de besoin. Je m’en félicite."

De fait les pompiers et bénévoles sont restés sur les lieux jusqu’à 18 heures et sont revenus à 20 heures, un nouveau départ de feu ayant été constaté. Ce n’est que tard dans la nuit que la démobilisation a eu lieu. Trois jours plus tard, des voisins sont toujours présents pour aider les sinistrés, comme ici sur la photo en tamisant les gravas pour tenter de retrouver les clés de la voiture.