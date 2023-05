Onet-le-Château. Café Culturel Le Krill : une fin de saison en plein air et en musique

Le Café Culturel Le Krill célébrera sa fin de saison avec un concert en extérieur, sur la place des Artistes.

Rendez-vous le vendredi 23 juin à partir de 18 h 30, pour une soirée festive et estivale, avec un concert gratuit et une restauration sur place.

En première partie, le duo The Djaboss ravivera les souvenirs du public, avec des reprises de rock français des années 90. Ils seront suivis du groupe Bekar qui entraînera petits et grands dans des rythmes endiablés aux sonorités klezmers. Benjamin Karchen, au micro, revisitera en français et en yiddish, les textes de Bénabar notamment, mais aussi Lavilliers, Debout sur le Zinc, La Caravane Passe, Benjamin Biolay, et bien d’autres…

Au cas où Dame Météo jouerait les troubles fêtes, il sera possible de se replier en intérieur.

Pour toutes informations : 05 65 77 68 06 ou krill@onet-le-chateau.fr