Estaing. Ce dimanche, le choix entre rallye équestre, rando pédestre et VTT

Comme chaque année, Les Cavaliers Estanh Olt et la Société Hippique Rurale Espalion St-Côme – Bozouls organisent en commun un rallye équestre, randonnée pédestre, en VTT ou en courant, ce dimanche 7 mai sur le territoire d’Estaing. L’accueil se fera à partir de 8 h à la salle des fêtes d’Estaing autour d’un café.

Plusieurs circuits seront proposés 8, 15, 20 et 30 km, entièrement balisés. En cours de parcours, des pauses gourmandes et rafraîchissantes permettront aux participants de faire une petite halte. Et cette année, le rallye vous emmènera du côté du Monastère. Au retour, possibilité de douche sur place. Participation : 20 € randonnée avec repas ; 8 € randonnée sans repas ; 18 € repas seul. Renseignements & inscriptions auprès de Boris Barnier au 06 44 28 40 28 après 18 h ou laisser SMS ; par mail : cavaliers.estanh.olt@gmail.com... Envie d’une journée nature, gourmande et conviviale, alors rendez-vous à Estaing ce dimanche 7 mai.