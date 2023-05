Cassagnes-Bégonhès. Connaître les bienfaits de la musique

Le musicothérapeute clinicien Jean-François Labit animera une conférence sur les bienfaits de la musique aujourd’hui, vendredi 5 mai, à 20 h 30, à la salle du conseil municipal (participation libre).

Comme le dit Jean-François Labit, "de la naissance à la mort, la musique nous accompagne et nourrit le vivant bien au-delà de toutes les frontières visibles et invisibles… langage universel, la musique et ses vibrations participent à nos équilibres avec ses bienfaits aujourd’hui reconnus qui l’amènent à dépasser les frontières de l’expression artistique comme c’est le cas pour la musicothérapie." Cette conférence est coorganisée avec l’association "Au plaisir de lire", en lien avec l’exposition collective du Pôle des métiers d’art du Pays ségali visible à la médiathèque jusqu’au 10 mai.