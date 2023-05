Cyclisme : plus de 70 partants attendus à Sébazac lundi, pour le souvenir Etienne-Fabre

Le Vélo club rodez organise la troisième épreuve du Challenge Aveyron, lundi 8 mai, sur les routes de Sébazac.

Lundi 8 mai, les amateurs de cyclisme se réuniront à Sébazac autour du circuit du Souvenir Etienne-Fabre, une course organisée par le Vélo club Rodez, comptant pour le Challenge cyclisme Aveyron. À 15 heures, 72 coureurs de niveau Open, Access et U19 s’élanceront pour cinq tours de circuit.

En lever de rideau, les minimes et les benjamins donneront le top départ en s’élançant respectivement à 13 h 30 (2 tours) et 13 h 35 (1 tour).

"La principale difficulté, c'est le vent"

Entre Sébazac, Bezonnes et La Vayssière, les participants vont en découdre sur circuit bosselé long de 17 kilomètres. "La principale difficulté du circuit, c’est le vent", prévient Victor Santos, président du club organisateur.

Ce tracé à la fois "long et large" servira d’entraînement aux coureurs retardés dans les premières difficultés. "Celui qui est largué peut continuer sa course tout en se préparant et en s’entraînant. Alors que sur un petit circuit on peut souvent se faire dépasser", ajoute le dirigeant.

Jérémy Boudignon en tête du Challenge

L’enjeu de la course sera aussi de marque des points pour le Challenge, dont l’épreuve de Sébazac est la troisième manche. Pour l’heure, les écarts sont serrés, en raison du faux départ à la suite de la chute collective lors de la première épreuve, à Rignac.

Par conséquent, le vainqueur à Millau, Jérémy Boudignon (Issoire) se retrouve seul en tête du classement avec 40 points, suivi de Jérémie Malinge (Mazamet) et Damien Albaret (Issoire) à égalité avec 35 points. Le tenant du titre, Julien Cayssials (Decazeville) est cinquième avec 27 points. Le prochain rendez-vous du circuit départemental aura lieu le 2 juillet à Belmont-sur-Rance.