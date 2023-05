Fusillade dans une école de Belgrade : une élève française figure parmi les victimes

Parmi les neuf victimes de l'horrible fusillade qui a éclaté dans une école de Belgrade, en Serbie, mercredi 3 mai 2023, figure une élève française.

Un adolescent de 14 ans a ouvert le feu dans un établissement scolaire de Belgrade, capitale de la Serbie, mercredi 3 mai 2023. Neuf personnes sont décédées : dans ce lourd bilan figure une élève française.

"Mobilisés pour apporter tout notre soutien"

C'est dans un communiqué que le Quai d'Orsay l'a annoncé. "Nos services et notre ambassade à Belgrade sont mobilisés pour apporter tout leur soutien à la famille de notre jeune compatriote dans cette épreuve", a-t-il écrit, expliquant ainsi que, figurait parmi les victimes, "une élève de nationalité française".

"Il a commencé à tirer à l'aveugle"

Dans l'école Vladislav-Ribnikar, un adolescent de 14 ans, élève de septième année selon la police qui a procédé à son arrestation, a ouvert le feu. Dans le hall, avant d'entrer à l'intérieur d'une salle de classe. "Il a d'abord visé le professeur et puis il a commencé à tirer à l'aveugle", a alors déclaré à la chaîne N1 le père d'une élève ayant réussi à s'échapper.

Le bilan est extrêmement lourd, puisqu'un gardien et huit élèves périssent sous les balles du tueur. Le ministère serbe de l'Intérieur indique, également, que six élèves et un enseignant ont été blessés et hospitalisés. Ce dernier était, à la mi-journée de ce mercredi, entre la vie et la mort.

Selon le chef de la police locale, Veselin Milic, les enfants tués sont nés entre 2009 et 2011. Il s'agit de sept filles, dont l'élève de nationalité française, et d'un garçon.

Plan détaillé, liste des victimes...

Toujours selon Veselin Milic, dont les propos ont été rapportés par nos confrères du Parisien, "le suspect a planifié la fusillade pendant un mois, il a fait une liste des enfants qu'il projetait de tuer". Le ministre serbe de l'Intérieur a, pour sa part, révélé que Kosta K., l'auteur de la fusillade, s'était déjà rendu au stand de tir avec son père pour s'exercer, arme à feu en mains.

Enquête ouverte

Comme l'a également annoncé la police serbe dans un communiqué, une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les mobiles de cette horrible fusillade.