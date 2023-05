La "Boussacoise" prend une belle orientation pour sa course

Malgré un temps incertain, la deuxième édition de la "Boussacoise" a connu un nouveau succès, de par son nombre d’engagés d’une part et de la diversité des emplacements de balises proposés de l’autre. Une course d’orientation consiste à effectuer une course, muni d’un plan et d’une boussole, à la recherche de balises indiquées par un cercle sur la carte et par une toile triangulaire orange et blanche sur le terrain.

C’est ainsi qu’une bonne centaine de participantes et participants se sont élancés, en individuel ou en équipe, avec le choix de l’épreuve Expert ou Découverte. Chez les experts, c’est Sébastien Grégoire qui l’emporte devant Bastien Deltor et Clément Deymier, tandis que dans la catégorie Découverte c’est l’équipe Raid2gonde mère et fils qui termine première devant Les Loulous et la famille Legi. Chacun a pu apprécier le territoire parcouru avec une belle incursion chez les voisins de Gramond et qui leur a permis, outre l’esprit compétitif, d’apprécier l’environnement parcouru, à la recherche des précieuses balises.

Four à pain

Dès l’aurore, le four communal a fait monter la température pour cuire une fournée de pain bien doré, suivi de plusieurs fournées de tartes et pizzas qui ont régalé tout ce joli monde en soirée.

Une belle journée sportive et stratégique prolongée par un agréable moment de détente près du cadre agréable de l’église et du vieux village. N’oublions pas de remercier les personnes du club de Naucelle pour leur implication dans l’organisation matérielle et logistique de la journée.