Le centre "Aqualudis" sera ouvert ce lundi 8 mai

Aqualudis est ouvert ce lundi 8 mai 2023 de 11 h à 14 h et de 15 h à 18 h. Le centre aquatique, c’est aussi une ouverture toute l’année 7/7 J, du lundi au vendredi, de 10 h à 14 h et de 15 h à 19 h, les samedis et dimanches (sauf 1er mai) de 11 h à 14 h et 15 h à 18 h.

Aqualudis c’est le bon plan loisirs des vacances. Ou comment passer un agréable moment en famille avec les enfants ou entre amis dans ses bassins équipés de jets d’eaux, rivière à contre-courant et bains à bulles. Pour ceux qui préférent entretenir leur forme, le grand bassin de 6 lignes d’eau offre également la possibilité de nager en toute tranquillité.

Renseignements auprès de l’accueil d’Aqualudis : 05 65 45 91 23.