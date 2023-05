Decazeville. Le marché de printemps perturbé par la pluie

Depuis 2019, le marché de printemps ne faisait plus partie des animations de la ville de Decazeville, notamment en raison de la pandémie. L’élu Christian Murat, en charge des activités commerciales et artisanales, a souhaité proposer à nouveau cet événement, annonciateur de la belle saison, du renouveau, du retour des beaux jours.

Hélas, la quinzaine d’exposants sur le parking du Laminoir est restée sur leur faim. Le matin a connu une fréquentation correcte. Mais la pluie qui s’est mise à tomber au début d’après-midi a freiné les ardeurs des clients potentiels. Les exposants ont rangé leurs étals plus tôt que prévu. "Nous ne nous décourageons pas pour autant. L’an prochain, nous proposerons à nouveau cette animation printanière, toujours sur le site du Laminoir car désormais les places de Fontvergnes et de La Vitarelle ne sont guère adaptées pour recevoir de tels événements. Nous travaillons pour élargir l’offre afin d’attirer un public encore plus conséquent", commente Christian Murat.