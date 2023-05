Luc-la-Primaube. Les cyclotouristes de l’Entente Cycliste roulent sur le grand braquet

La 28e édition de l’Octogonale aura lieu le dimanche 21 mai .

L’Entente Cycliste Luc-la-Primaube, présidée par Geneviève Alexandre et coprésidée par Michel Aubaniac, a programmé de nombreuses sorties pour ses licenciés qui ont la possibilité de se retrouver tous les jeudis après-midi (13 h 30), les samedis après-midi (13 h 30) et les dimanches matin (9 h en hiver et 8 h 30 en été) devant le magasin "Les Briconautes" à La Primaube, partenaire privilégié du club.

Le point d’orgue sera une nouvelle fois l’Octogonale qui aura lieu le dimanche 21 mai et dont la reconnaissance est programmée le samedi 13 mai. Le parcours concocté par Franck Pinot sera atypique et magnifique avec la vallée de la Muze en passant par le Mont Seigne, 2e plus haut sommet du Lévezou, à 1 128 m d’altitude qui offrira de beaux panoramas sur les gorges, les causses et le Viaduc de Millau. Un circuit de 139 km avec 2 250 m de dénivelé. Un circuit court de 100 km avec 1 686 m de dénivelé et 2 randonnées non chronométrées, seront également proposées. Inscriptions auprès de Geneviève Alexandre, Viel Vayssac, 12 450 Flavin au 06 74 93 50 15 ou par mail : octogonale12@octogonale.fr ou sur le site : www.octogonale.fr.

Les 27, 28 et 29 mai, une sortie club est programmée à Montignac, au cœur du Périgord Noir en Dordogne, avec la vallée de la Vézère, au pied de la colline de la grotte de Lascaux.

Le 10 juin, sortie 200 km avec le même circuit que l’an passé, Vallée du Lot jusqu’à Cajarc et retour, avec le fourgon et la remorque qui sécurisent tous les cyclistes en cas de panne de vélo ou de panne musculaire. Sortie au Puy Mary le 1er juillet (160 km et 1 700 m de dénivelé) avec possibilité de véloroute pour traverser le Cantal au départ de Maurs ou Aurillac pour ceux qui ne veulent pas faire la totalité.

Sortie Lozère/Nord Aveyron les 9 et 10 septembre. Départ et retour à Estaing. Pour une montée sur l’Aubrac et la Lozère jusqu’aux gorges de la Truyère. Le 17 septembre, traditionnelle sortie chez Pierre, à Sénergues.