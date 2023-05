Réquista. Les "graines de conteurs" au menu

Beaucoup d’animations sont prévues en mai au Bercail et en juin à la Médiathèque. En effet la Médiathèque du Réquistanais et le Bercail proposent un nouveau rendez-vous parentalité et culture.

L’atelier "Graines de conteurs" accueillera, ensemble, adultes et enfants (parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, tuteurs… / enfants), pour 4 sessions autour du conte : lectures, création collective et mise en scène d’un conte. Ces ateliers seront animés par Viviane Vallois, conteuse professionnelle, de la structure "Les’arts qui bougent". Tous ces ateliers sont proposés gratuitement sur 4 demi-journées les 13 et 27 mai et les 10 et 24 juin, de 14 h à 16 h 30, par alternance au Bercail et à la médiathèque du Réquistanais.

L’inscription est gratuite. Pour s’inscrire ou obtenir plus d’information, 05 65 46 14 76 ou 05 65 43 48 45. Clôture des inscriptions mercredi 10 mai au soir.