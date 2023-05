Naucelle. L’Espace emploi formation attend toujours la création d’un tiers-lieu

C’est dans la salle des combles de Baraqueville que se tenait il y a peu de temps l’assemblée générale de l’Espace emploi formation du Pays Ségali. Le président Giovannoni semblait dépiter d’annoncer que pour la 3e année consécutive, le projet d’un tiers lieu sur Baraqueville doit attendre : "l’immobilisme s’accommode mal avec le dynamisme".

Le projet existe bien : "Ségali Magazine" en parle dans la case projet, mais il semble que le budget gérer au plus juste par le Pays Ségali ne le permette pas, du moins pour l’instant.

Le président doit chercher des raisons d’espérer, et se réorienter vers des activités nouvelles, reconnaissant que depuis sa création l’Espace emploi formation a été soutenu. L’espace emploi formation emploie 4 salariées qui travaillent sur 2 axes majeurs. Le premier, celui de favoriser l’accès et le retour à l’emploi et/où la reconversion professionnelle. Le second, celui de créer et surtout développer des liens avec le monde économique du Pays Ségali.

Les chiffres sont éloquents, pour 2022, la structure a pu accueillir 421 demandeurs d’Emploi, salariés, étudiants, demandeur d’emploi, un flux de 4 309 contacts pour être plus précis. L’EEF, intègre des "parcours d’inspection", 30 bénéficiaires du RSA, délégués par le département ont pu être reçus.

L’axe 2 a permis d’enregistrer 248 offres d’emploi, 845 mises en relation et 138 offres pourvues, le tout réparti sur tout le Pays ségali, mais principalement concentré sur Naucelle (62) et Baraqueville (117). Un diagnostic de toute une équipe qui va continuer de développer des partenariats. La volonté et la gestion du tiers-lieu restent une volonté forte. Le président, infatigable défenseur de l’insertion par l’emploi, demandait des précisions sur le projet de recyclerie sur Naucelle ? La réponse ne pouvait pas être précise que celle de 2025 ? C’est une nouvelle gouvernance qui sera mise en place, avec Mireille Raust et Daniel Cristol (coprésidents), Bernard Mouly (trésorier) et "Jean-Do" comme secrétaire, avec une équipe motivée.

La présidente du Pays ségali, confirmait que le "soutien allait continuer, mais en fonction des possibilités". Des fonds Européens ne sont pas encore débloqués, d’autres non plus du côté de l’État non plus. La prudence semble donc de rigueur.