Luc-la-Primaube. Mobilisation exemplaire du Clocher Saint-Martin pour la journée écocitoyenne

Les habitants de La Capelle Saint-Martin, fervents défenseurs de l’environnement, méritent un coup de chapeau. Faisant pratiquement tous partie de l’association "Le Clocher Saint-Martin", présidée par Jean-Michel Guizard, ils ont fait preuve d’une mobilisation et solidarité exemplaires à l’occasion de la journée écocitoyenne organisée par la municipalité. Durant toute la journée, petits et grands, vêtus de gilets et gantés, munis de pelles, fourches, râteaux, seaux, conques, encadrés par François Brossard, ils ont d’abord traqué et ramassé des déchets négligemment dispersés aux abords de l’église et dans les rues du village. Plastiques divers, mégots, papiers, morceaux de verre, des objets en tout genre… ont permis de remplir de nombreux sacs et une benne. Ils ont ensuite débroussaillé des haies, nettoyé les abords des rues, brossé les murs et la croix et effectué des plantations de végétaux.