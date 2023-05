Pont-de-Salars. Une nouvelle boutique "plaisir" a ouvert au centre du village

Sandrine Fortier, ou plus simplement Sandy, vient de reprendre la boutique de fleurs d’Élodie au 23, rue Neuve. Originaire du Nord, arrivée sur Pont-de-Salars il y a 3 ans suite à la mutation de son mari dans l’Aveyron, Sandy est diplômée en comptabilité. Elle a consacré le début de sa vie à ses 5 filles, puis elle a trouvé un emploi dans la petite enfance auprès d’enfants en situation de handicap, emploi qu’elle a exercé pendant 5 ans.

Passionnée par le bien-être et de l’esthétique, elle a exercé pendant plus de 20 ans à domicile. En parallèle, elle a toujours été attirée par la créativité. Elle a commencé par faire de la récupération d’objets pour leur donner une nouvelle vie. Poussée par ses enfants et son mari, elle a décidé en juin 2022 de vivre de sa passion. Elle a tout d’abord ouvert sa boutique au 2, rue de l’Église, en tant qu’auto- entrepreneur.

Ce local devenant un peu petit, elle a ensuite rejoint Élodie Bimes "la fleuriste du village", avec qui elle a partagé la boutique quelque temps. Puis, suite au départ de la fleuriste pour Salles-Curan, elle a repris le local et y a fait des travaux afin d’installer un atelier pour créer sur place. Sandy propose des bougies parfumées, des fondants parfumés à la cire végétale et parfums sans CMR fait par elle-même. Elle propose aussi des cosmétiques naturels, des compléments alimentaires, des huiles végétales et essentielles, une gamme de savons artisanale, du maquillage, des bijoux fantaisie, de la lithothérapie (bracelets, élixirs, colliers…), du thé et infusions naturelles. Et toujours des plantes vertes et fleuries, ainsi que de la fleur coupée. Elle propose également de personnaliser verres, vases, bougies…

Dans un futur proche, elle proposera aussi des prestations ongulaires (prothésiste ongulaire certifiée). La tête pleine de projets, elle souhaiterait par la suite faire de la décoration d’intérieure (tableaux, lampes, horloges…), des vêtements, sacs à main…

La boutique est ouverte du mardi au samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h et un dimanche sur deux de 9 h à midi.