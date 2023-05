Violences conjugales : "La Scénariste", le nouveau roman de la jeune auteur Aurélie Romiguière

L’auteure almontoise Aurélie Romiguière publie un nouveau roman intitulé "La Scénariste".

Aurélie Romiguière sera ce samedi 6 mai en dédicaces, de 10 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30, à la librairie Mine à Feuilles, à Decazeville. Rencontre.

Comment êtes-vous venue à l’écriture ?

J’écris depuis toujours. Des bandes dessinées, de la poésie et de petites histoires étant enfant. Adolescente, la chanson et le théâtre prennent une place plus importance et c’est à l’âge adulte que j’ai concrétisé le théâtre, les scénarios et mon premier roman. Mon arrière-grand-mère écrivait tout ce qui se passait. Ma grand-mère a pris le relais et elle écrit encore. Pour moi, c’est une trace tellement importante, un cadeau inestimable.

La passion des livres et du théâtre est-elle liée ?

La passion du théâtre, oui. J’ai toujours aimé écrire des histoires qui pouvaient être mises en scène. Le scénario a été une évidence et le scénario est devenu roman.

Le fil conducteur du livre part d’une histoire vraie ?

Non. Par contre, au moment où l’histoire du roman commençait à germer, plusieurs femmes que je ne connaissais pas forcément, se sont confiées à moi sur les violences et manipulations conjugales. Je n’ai pourtant jamais cherché à vraiment enquêter sur le sujet. Cela était de vraies confidences, des révélations de souffrances profondes. C’était de l’incompréhension de l’entourage… J’ai pris tout cela pour un signe. Il fallait donc que je parle de ce sujet.

Un message à faire passer ?

Oui, j’espère que ce roman permettra de comprendre l’angoisse des personnes dans la situation de mon héroïne et pourquoi "elles ne partent pas". Je dis "personnes" car il y a des femmes mais aussi des hommes. L’Homme avec un grand "H" juge trop rapidement et il écarte ces personnes-là alors que c’est à ce moment-là qu’elles auraient le plus besoin de soutien. "La Scénariste" présente un message d’espoir, c’est une ode à l’amour. J’ai eu plusieurs retours de lecteur en ce sens. Il donne de la force et de l’espoir, il permet de croire en ses rêves. Cela m’émeut car je ne pouvais espérer mieux.

Des projets à venir ?

Faire la promotion de ce roman prend beaucoup de temps, étant autoéditée je découvre tout, toute seule. Il y a les salons du livre à prévoir. Mais je ne rêve que d’une chose, écrire et encore écrire : théâtre, scénarios, romans. J’ai des idées plein la tête. Je cherche juste à rajouter des heures à la pendule.