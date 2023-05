Aveyron : à Marcillac, quid des places de parking situées sous le Pont rouge ?

Une trentaine de places supplémentaires, mais situées en zone inondable sur un terrain où le marquage au sol est impossible.



Depuis quelques jours le nombre de place de parkings du village s’est enrichi d’une bonne trentaine d’emplacements situées sous le Pont Rouge. Un bol d'air notamment lors du marché dominical où les places de stationnement sont très convoitées.

"Un projet d’ensemble plus ambitieux est prévu par la municipalité qui a acquis ces terrains en bordure du Créneau, mais sa réalisation paraît difficile à court terme en raison de son coût", indique le maire.

En attendant, la décision a donc été prise de développer quelques places de stationnement sans modifier les accès ni la topologie générale du terrain dont la partie basse, n’incluant pas les nouveaux stationnements, est en zone inondable. "Ces travaux ne remettent pas en cause le projet d’ensemble et ils ne seront pas inutiles le jour de sa réalisation", précise Jean-Philippe Périé.

Le sol devant rester perméable en raison des nouvelles contraintes environnementales, le marquage au sol est impossible, aussi les automobilistes sont-ils invités à se garer de manière la plus rationnelle et ordonnée possible. Des bandes rugueuses seront prochainement positionnées route de Rodez sur la RD 901 en amont du Pont rouge et ce jusqu’au panneau d’entrée dans l’agglomération, à partir duquel la vitesse est limitée à 30 km/h.