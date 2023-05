"Boucle d’art", 6e édition, arrive à Livinhac-le-Haut !

Le coup d’envoi de la sixième édition de "Boucle d’Art" proposée par l’association Olt’His et sa trentaine de bénévoles est prévu dimanche 4 juin 2023 sur la rive droite du Lot à Livinhac-le-Haut.

Ce rendez-vous artistique devenu au fil du temps un incontournable sur le territoire de Decazeville Communauté, accueille cette année, 59 artistes ou artisans d’art dans les lieux bucoliques et ombragés des bords du Lot. Un cadre idéal pour mettre en valeur les œuvres des artistes tout en valorisant le patrimoine et ici le patrimoine naturel qu’est le Lot. Au programme de nombreuses animations ponctueront la journée : jeux géants en bois de Nicolas Duménil pour petits et grands, dont un escape game ; le gramophomobile en déambulation ; la tyrolienne pour une traversée au-dessus du Lot ; la traditionnelle buvette ; les glaces artisanales de Nadia ; un apéro-concert à midi avec Lionel sa guitare et son grenier à chansons ; un repas à midi préparé par Stéfan Gleyal au prix 15 € - réservation indispensable au 06 86 81 20 36.

Pour plus d’information sur l’événement et pour répondre à l’appel aux bénévoles de l’association Olt’His, contactez le 05 65 43 47 12