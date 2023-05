Bozouls. Boz-Sports-Nature organise le championnat cyclisme sur route de l’Aveyron

Samedi 13 mai aura lieu le Championnat d’Aveyron de cyclisme sur route Ufolep (union française des œuvres laïques d’éducation physique) organisée par le club Boz-Sport-Nature.

Le départ fictif sera donné devant la mairie de Bozouls à 15 h et le départ réel sera donné au niveau de la Cuma route de Saint-Julien-de-Rodelle.

La course comptera 7 tours de 11 km. Les coureurs emprunteront la route de Saint-Julien-de- Rodelle, passant à Alac, puis reviendront vers Bozouls par la route d’Estaing. Le Championnat d’Aveyron servira de support pour le championnat de Lozère. Les meilleurs coureurs Ufolep d’Aveyron et de Lozère seront au départ, La course est également ouverte aux licenciés FFC suivant la réglementation Ufolep.

Les coureurs du club de Bozouls comptent montrer les couleurs de la cité pour cette première course organisée par Boz-Sport-Nature.

La concurrence sera rude avec les Ruthénois de l’APC, de Capdenac, Firmi, Decazeville et ceux du Sud Aveyron. La remise des prix se fera à partir de 18 h à l’espace Denys-Puech face à la mairie.