CARTE. Orages : 50 départements placés en vigilance jaune ce vendredi 5 mai

Météo France a placé 50 départements en vigilance jaune pour des orages ce vendredi 5 mai 2023. Dix départements d'Occitanie seront concernés, eux, samedi 6 mai.

Après deux journées de beau temps et de chaleurs, mercredi 3 mai et jeudi 4 mai, avec des températures qui ont parfois dépassé les 25°C, les orages devraient faire leur retour avec un week-end orageux.

Votre #weekend prolongé du #8mai s'annonce une nouvelle fois très orageux. Une dégradation marquée avec des #orages potentiellement violents est attendue en soirée de #samedi. Pour votre lundi férié, le ressenti sera estival au sud et automnal en direction de la Manche \u26a0\u26c8\ud83c\udf21 pic.twitter.com/gFuNj6rfa9 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) May 3, 2023

50 départements en vigilance jaune

Météo France étend ce vendredi 5 mai matin sa vigilance jaunes orages de 19 à 50 départements. Cette vigilance est valable jusqu'à ce samedi 6 mai minuit.

Les départements concernés

Nord

Pas-de-Calais

Somme

Aines

Ardennes

Marne

Seine-et-Marne

Oise

Val-d'Oise

Eure

Seine-Maritime

Eur-et-Loir

Yvelines

50 déplacements en alerte ce vendredi 5 mai 2023. Capture d'écran - Météo France

Averses orageuses, ciel encombré

OrneCalvadosMancheIlle-et-VilaineMayenneSartheLoir-et-CherLoiretBas-RhinHaut-RhinVosgesHaute-MarneHaute-SaôneCôte-d'OrDoubsJuraSaône-et-LoireAisneRhôneLoireHaute-LoireAllierPuy-de-DômeCantalCorrèzeCreuseHaute-VienneDordogneCharenteCharente-MaritimeDordogneGironde

Des averses, souvent orageuses, ont démarré sur la France dès jeudi mai 2023 en soirée. Dans son bulletin matinal, Météo France indique que "du nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Centre-Val-de-Loire et l'Auvergne, dès le début de journée les nuages sont nombreux et les averses fréquentes, parfois orageuses".

Et de détailler : "Au fil de la matinée, ces pluies s'étendent vers Bourgogne Franche-Comté et une bonne partie du Grand-Est. L'après-midi, de l'Auvergne Rhône-Alpes jusqu'à l'Alsace et au Jura, les orages deviennent plus nombreux et se renforcent, ils peuvent localement s'accompagner de grêle".

Si le ciel sera "encombré également de la Bretagne aux Pays de la Loire et jusqu'à la frontière belge, en revanche, la Nouvelle-Aquitaine retrouve des conditions plus calmes et de belles éclaircies".

Une journée de vendredi 5 mai 2023 mitigée. Capture d'écran - Météo France

Des éclaircies dans le Sud

Enfin du sud de l'Aquitaine jusqu'à la région Paca ainsi qu'en Corse, la journée "s'annonce calme et plutôt ensoleillée malgré quelques passages nuageux, excepté un petit risque d'averses sur le relief l'après-midi".

Côté températures, les minimales sont assez homogènes, comprises entre 9 et 14 degrés, très localement 15. Les maximales se situent entre 17 et 22 degrés sur la moitié nord du pays, entre 22 et 27 degrés au sud.

Samedi 6 mai, l'Occitanie concernée par la vigilance jaune

Dans ses prévisions, pour l'heure, Météo France place 19 départements en vigilance jaune orages. Cette fois-ci l'alerte concerne la moitié sud-ouest du pays et une partie du sud-est.

Dix départements d'Occitanie sont impactés : Aveyron, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Gers, Ariège, Aude, Pyrénées-Orientales.

Seuls la Lozère, l'Hérault et le Gard ne sont à cette heure pas impactés.