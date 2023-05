Entraygues-sur-Truyère. Déportation des juifs : solidarité pour les victimes et amour de l’Aveyron

Dimanche dernier à Entraygues, avec la lecture du beau livre écrit par Simon Massbaum : "Aveyron-Drancy-Auschwitz- Parcours individuels par communes des 391 Juifs déportés ayant vécu en Aveyron", une chanson a été interprétée en yiddish, la langue parlée par de nombreux juifs originaires d’Europe centrale, venus se réfugier en France, fuyant pogroms et persécutions nazies…

Sigal et Arik Strauss, musiciens domiciliés au Fel, sollicités pour cet évènement, avaient préparé cette chanson en yiddish et en hébreu : "Sur la route se dresse un arbre à la cime courbée…" du poète Itzik Manger, et ont embarqué le public pour un instant poétique.

Dans la salle multiculturelle, une lecture à plusieurs voix des pages du livre de Simon Massbaum, qui racontent le parcours de deux Juifs, Nushim Oltuski et Léon Weissberg "entrayols de passage", était rythmée par des pauses musicales au piano, composées par Arik Strauss… L’auteur a expliqué son travail de recherche dans de nombreuses archives, ses découvertes et a partagé ces récits tragiques de familles séparées, d’hommes, de femmes et d’enfants déportés et assassinés mais récits aussi d’actes courageux et d’engagements généreux : l’occasion d’exprimer une solidarité pour les victimes mais aussi son amour profond de l’Aveyron…

La médiathèque d’Entraygues avait installé une table d’ouvrages consacrés à la déportation des juifs ; ouvrages mis à la disposition des lecteurs entrayols qui souhaiteraient poursuivre leur réflexion sur la Shoah. Lydie Lachenal Weissberg, fille de Léon Weissberg, était moralement avec nous, représentée par cette "Jeune fille à la main verte" peinte à Entraygues par son père. L’après-midi s’est clos en musique. Cet après-midi sera prolongé par Cinécure, en partenariat avec Ciné pour tous, avec la projection du film "Ginette Kolinka : une mémoire française", au cinéma d’Entraygues, lundi 8 mai à 18 heures, accompagné par Simon Massbaum.