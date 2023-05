Le Nayrac. Des jeux pour tous les âges

La ludO’du Centre social d’Espalion proposait un après midi jeux de société à l’espace multiculturel pendant les vacances de printemps. De nombreux enfants et leurs familles y participaient et chacun pouvait se rendre compte de la diversité des jeux proposés : coopératifs, de stratégie, de plateau, d’ambiance, de réflexion, de mémoire, de motricité… Il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges ! Les animatrices étaient là pour conseiller, donner les règles des jeux et veiller au bon déroulement des parties. Après s’être bien divertis, les participants partageaient un goûter offert par la municipalité et souhaitaient que cette animation soit renouvelée lors de prochaines vacances.