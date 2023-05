Entreprise : A Sébazac, une page se tourne au garage Carles après un demi-siècle

Ce garage, une institution, était entre les mains de la même famille depuis plus d'un demi-siècle.



Il y a 52 ans de ça, Jean et Simone Carles quittaient Marcillac avec leurs 5 enfants pour s’installer dans leur garage, avenue Tabardel, à Sébazac. L’atelier, la station-service, la tôlerie/peinture, la concession Renault, une affaire qui évolue dans un village en plein développement.

Jean laisse sa place à son fils Dominique en 1997

En 1997, Jean Carles prend sa retraite et laisse la direction du garage à son fils Dominique. Depuis l’âge de 7 ans, le jeune garçon s’intéresse. À 10 ans, déjà, il sert l’essence, sous l’œil vigilent de sa maman. On lui donne 5 centimes par litre. Tous les enfants aident.

Il est intéressé par l’agriculture mais il est déjà écrit qu’il succédera à son père. À 15 ans et demi, il commence à faire de la mécanique sous son autorité. "On obéissait", dit-il. "Mes parents ont beaucoup travaillé". Dominique travaille à l’atelier mais pas sur les grosses réparations. Il est le plus jeune lors des formations chez Renault. "Plus maintenant. C’est la vie", dit-il en souriant. Durant plusieurs années, il assure Renault assistance, semaine et week-end compris. Contrairement à son père, il n’aime pas trop le côté commercial.

La relation avec les clients, c'est ce qui va me manquer le plus

Par contre, il adore la relation avec ses clients. "C’est ce qui va me manquer le plus", confie-t-il avec un brin de nostalgie. "Ce garage pour moi, ça a toujours été le garage de mon père. Il l’a créé et c’est resté le sien". Pourtant Jean lui a laissé les rènes dès qu’il est parti à la retraite. Il a un grand respect et une grande admiration pour son père. Il était hors de question qu’il vende sans son avis. C’est ce qu’il a fait lorsque s’est présentée l’occasion. Il aurait pu vendre à des investisseurs mais il aurait trahi son père. Il est heureux que le garage continue dans le même esprit.

Jérémy prend la relève

Jérémy et Dominique ont la même conception de l’entreprise. "Le garage était un outil de travail auquel papa était très attaché", confie-t-il. Son fils a souvent fait appel à lui pour des conseils. "J’ai refait les mêmes erreurs que lui mais si c’était à refaire, je recommencerai tout pareil", affirme-t-il. Il vient de quitter définitivement le garage de l’avenue Tabardel.

Changement de famille, mais pas d'esprit

Il y a deux ans, lors d’une formation chez Renault, il rencontre un jeune homme qui voudrait monter son affaire. Il s’agit de Jérémy Mercadier qui, après son bac pro et son BTS mécano, est embauché chez Renault à Rodez à l’âge de 19 ans. Dominique lui fait part de son intention de vendre. Le jeune homme est intéressé.

Ainsi, au départ à la retraite du mécano de l’atelier, il intègre pendant 2 ans le garage Carles. Le 1er avril 2021, Jérémy devient le patron du garage et Dominique devient son employé. Un bon partenariat s’installe entre eux. Le métier a beaucoup évolué et Dominique n’a pas de compétence en véhicule électrique et banc informatique. Par contre, Jérémy les a.

Il a dû obtenir un agrément pour s’installer, un cursus de formation interne du constructeur. En plus de la technique, Jérémy souhaiterait faire du commercial mais "il manque de temps". Il doit suivre des formations tous les 6 mois/1 an tant le métier évolue rapidement. Mécano, il a ça dans la peau depuis qu’il est gamin. Avoir son propre garage "c’est une finalité". Il va le personnaliser : la toiture en photovoltaïque, un hall d’exposition pour les voitures neuves…

Une page se tourne. Dominique et sa compagne Véro vont partir dans les Landes (où Dominique s’installe un petit atelier). Peut-être l’installation d’un gîte. Il a du temps pour décider.

Dominique remercie chaleureusement ses fidèles clients et espère qu’ils continueront à fréquenter le garage. Ils vont lui manquer. "Je pars vers l’inconnu mais je suis serein " affirme-t-il.

Le garage compte deux mécanos, un carrossier, une personne à l’accueil et un commercial mis à disposition par Renault. Les compétences du garage : mécanique, carrosserie, peinture, véhicules neufs et occasion et tous les équipements pour les véhicules électriques. Il est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12h 30 et de 13 h 30 à 19 heures et le samedi matin.